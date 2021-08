Avatar, Stephen Lang ha letto il copione del capitolo 5: Ho pianto, è bellissimo

Parlando con Collider per l'uscita del suo nuovo film, Man in the Dark 2, l'attore Stephen Lang ha avuto modo di raccontare il suo primo approccio con la sceneggiatura dei sequel di Avatar, la saga fantascientifica scritta e diretta da James Cameron.

Nello specifico, Lang - che tornerà nei nuovi film nonostante la morte del suo personaggio nel capitolo originale, uscito nel 2009 - ha dichiarato di aver recentemente completato la lettura di Avatar 5, l'ultimo film del franchise, la cui uscita è attualmente prevista per il 2028. Ecco che cosa ha detto: "Quando ho finito l'ultima sceneggiatura, stavo piangendo. Ho pensato che fosse così bello. Parlo di sceneggiatura finale perché James sta raccontando un'unica grande storia, una storia originale, una bellissima, bellissima storia, e ne sono rimasto incredibilmente commosso. Spero e ho fiducia e sono convinto che anche il pubblico ne rimarrà affascinato come è successo a me, con la differenza che James Cameron è un maestro nel trasportare le parole della sceneggiatura in immagini per il grande schermo. Capite che intendo? Un conto è leggere quelle cose, un altro sarà vederle al cinema. E so che ciò che ho letto, lui sarà in grado di trasformarlo dal vero."

Ricordiamo che l'uscita del primo sequel, Avatar 2, è fissata attualmente al 16 dicembre 2022, quando sarà distribuito nei cinema di tutto il mondo dalla Disney, che ha acquisito i diritti della saga dopo la fusione con la Fox. I film, in lavorazione da oltre un decennio, continueranno la storia di Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), che oggi hanno una famiglia tutta loro. Attesissima anche Kate Winslet, che torna a lavorare con James Cameron oltre vent'anni dopo Titanic.

