Avatar: Stephen Lang anticipa il suo ritorno nel sequel di James Cameron

Nel corso di un'intervista concessa a Deadline, Stephen Lang ha anticipato qualche dettaglio inedito circa il suo personaggio per come apparirà in Avatar 2, sequel che arriverà a più di dieci anni di distanza dal successo planetario dell'originale.

Lang ha rivelato nell'intervista che James Cameron gli aveva già indicato il destino del suo personaggio e che sarebbe sicuramente tornato in futuro: "Jim me lo disse anni fa, prima che le riprese del primo Avatar fossero completate, che Quaritch avrebbe avuto un futuro. Potrei averlo preso con le pinze all'epoca perché ci eravamo bevuti qualche birra. Subito dopo l'uscita di Avatar, Jim mi menzionò nuovamente che il Colonnello sarebbe tornato e per allora conoscevo Jim abbastanza bene da sapere che credeva davvero in quello che stava dicendo e che diceva quello in cui credeva".

Il ritorno di Lang e del Colonnello Quaritch era già stato anticipato dallo stesso Cameron in precedenza, il quale lo aveva indicato come il villain principale dei nuovi sequel del franchise: "Non è che ci sarà un villain nuovo ogni volta e questa cosa mi sembra interessante. Sarà lo stesso. Lo stesso figlio di puttana per tutti e quattro i film programmati. Lui è talmente perfetto e migliora sempre di più come cattivo. So per certo che Stephen Lang la farà vedere a tutti".

Più recenti sono invece le dichiarazioni dello stesso Cameron circa le possibilità di Avatar 2 di sorpassare gli incassi di Avengers: Endgame, che a sua volta ha battuto il record mondiale di incassi del precedente Avatar. "Credo che sia una certezza" ha detto Cameron a USA Today. "Ma diamo a Endgame il suo momento e celebriamo il fatto che le persone stiano ancora andando al cinema. Non voglio sembrare presuntuoso dopo essermi congratulato con loro. Ma ci hanno battuto davvero di poco. Stamattina ho fatto i calcoli nella mi testa mentre stavo guidando. Credo che i contabili lo chiamino errore di arrotondamento."

Il regista avrà l'opportunità di puntare agli incassi di Endgame a partire dal dicembre 2021, quando nei cinema di tutto il mondo uscirà il secondo capitolo della saga sci-fi. Gli altri seguiti arriveranno invece nel 2023, 2025 e 2027. Purtroppo, però, per vedere il trailer di Avatar 2 ci sarà da attendere ancora a lungo.