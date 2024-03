Avatar, la star Zoe Saldana firma una partership con Nintendo e Super Mario Bros

In attesa di Avatar 3 di James Cameron, l'attrice Zoe Saldana ha firmato una partnership con Nintendo e raccontato il suo amore per la saga videoludica di Super Mario Bros, che l'ha essenzialmente accompagnata per tutta la vita.

In un'intervista esclusiva con la rivista People, l'attrice della saga di Avatar e del Marvel Cinematic Universe - unica persona al mondo ad aver recitato in ben quattro film con un incasso superiore a 2 miliardi di dollari, ovvero Avatar, Avatar: La via dell'acqua, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - ha rivelato di essere una grande fan del franchise di Super Mario Bros, scoperto all'età di 10 anni:

"Guardavo i miei due amici e il loro fratello maggiore giocare, quando avevo circa dieci anni", ha detto. "E quando in casa abbiamo finalmente preso la nostra Nintendo - che, se non sbaglio, deve essere stato circa un anno dopo - eravamo già esperti perché avevamo passato un sacco di tempo a giocare a casa loro." Come potete vedere in calce all'articolo, la star ha pubblicato una foto su Instagram di lei e dei suoi figli con un Nintendo Switch. "Tornare a giocare a Super Mario Bros. mi rende davvero felice. Ancora oggi il gioco è uguale a come lo ricordavo e poterlo condividere con i miei figli è un'esperienza che non ha prezzo."

Per altre letture, vi ricordiamo che Avatar 3 avrà un grosso colpo di scena che promette di cogliere alla sorpresa i fan della saga.

