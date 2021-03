Avatar, a sorpresa torna al cinema in Cina: il record di Avengers: Endgame sarà superato?

In un ribaltamento assoluto e sorprendente, nonostante i cinema di tutto il mondo non se la stiano passando molto bene nell'ultimo periodo, presto il box office potrebbe incoronare un nuovo re; anzi, un vecchio re.

Come segnala l'Hollywood Reporter, infatti, nelle scorse ore il China Film Bureau ha approvato a sorpresa un piano per una nuova distribuzione di Avatar, l'epico film di fantascienza del regista James Cameron: secondo diverse fonti cinesi, da venerdì prossimo il blockbuster tecnologicamente pionieristico sarà messo a disposizione degli espositori per una nuova uscita a livello nazionale sia in Imax 3D che in 3D ordinario.

Questa inaspettata seconda distribuzione del film del 2009 potrebbe ritoccare il record del maggior incasso globale, che nel 2019 Avengers: Endgame aveva strappato proprio ad Avatar: il film dei Marvel Studios diretto dai fratelli Russo è attualmente in prima posizione con $2,797 miliardi di dollari, mentre Avatar lo insegue a $2,790 miliardi - ciò significa che lo spettacolo fantascientifico ambientato su Pandora dovrà guadagnare poco meno di $7,4 milioni per reclamare nuovamente la corona.

All'epoca della sua originale release in Cina, il film di Cameron era riuscito a stabilire un nuovo record per la più grande apertura di sempre in quel mercato per un giorno feriale, e aprì un decennio nel quale i blockbuster hollywoodiani avrebbero fatto sempre meglio in oriente. Solo in Cina Avatar ha superato i $202,6 milioni di dollari, una somma sorprendente undici anni fa quando il mercato cinese era ancora il terzo territorio cinematografico più importante dietro dietro agli USA e al Giappone come terzo territorio cinematografico più grande (ci vollero migliaia di nuovi cinema edificati e ben quattro anni perché quel record passasse a Journey to the West di Stephen Chow, che incassò 215 milioni di dollari nel 2013).

Insomma Avatar 2, previsto per dicembre 2022 potrebbe presentarsi con un biglietto da visita alquanto prestigioso; in attesa di scoprire se il film di Cameron riuscirà a superare Endgame, date un'occhiata all'ultima foto pubblicata dal set.