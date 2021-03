Avatar sorpassa Avengers: Endgame: i Fratelli Russo si congratulano con James Cameron

Grazie ai risultati raggiunti nei giorni scorsi in Cina, Avatar è tornato ufficialmente in testa alla classifica dei maggiori incassi cinematografici globali di sempre, sorpassando Avengers: Endgame. Il film di James Cameron con gli 8.9 milioni di dollari guadagnati nei giorni di giovedì e sabato, è arrivato a guadagnare $2,798,579,794.

Ha dunque superato i $2,797,501,328 dell'epopea del Marvel Cinematic Universe. Per tale ragione i Marvel Studios hanno deciso di congratularsi con il regista canadese, Jon Landau e "tutta la Nazione Na’vi per aver riconquistato la corona del box-office!", aggiungendo un ironico: "Vi amiamo 3000", citando chiaramente l'Iron Man di Robert Downey Jr.

Lo stesso hanno fatto i Fratelli Russo, condividendo un eccezionale lavoro di BossLogic in cui il logo di Avengers si fonde con quello di Avatar, la coppia di registi ha scritto: "Restituendoti il ​​guanto di sfida...James Cameron".

Vi ricordiamo per dovere di cronaca che gli eccezionali incassi di Avatar sono spalmati in oltre 10 anni dall'uscita del film mentre, gli stratosferici risultati di Avengers: Endgame sono stati raggiunti in circa 3 mesi. Tra l'altro va sottolineato che con l'acquisizione degli asset della 21st Century Fox, la Disney possiede otto dei dieci film che hanno incassato di più nella storia tra cui annoveriamo anche Titanic, Star Wars: Il risveglio della Forza, Avengers: Infinity War, Il re leone, The Avengers e Frozen II - Il segreto di Arendelle.

Intanto, i fan attendono con impazienza Avatar 2.