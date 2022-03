Avatar, ci siamo: Disney conferma la data d'uscita, pronti a tornare su Pandora?

Sono passati più di dieci anni dalla leggendaria uscita nei cinema di tutto il mondo di Avatar di James Cameron, ma finalmente il pubblico vecchio e nuovo intravede il viaggio di ritorno su Pandora.

Se la mancanza di novità o materiale promozionale vi ha fatto temere in un rinvio, non preoccupatevi: secondo il presidente dei 20th Century Studios Steve Asbell, infatti, Avatar 2 uscirà definitivamente il 16 dicembre di quest'anno, ovvero tra più o meno nove mesi. Un'intervista con il The Hollywood Reporter, infatti, Asbell ha dichiarato: "Sì. Uscirà quest'anno. E, a proposito, non siete pronti per quello che ha fatto Jim."

Alla domanda su come lo studio intende riaccendere l'interesse dei fan per un film uscito undici anni fa, Asbell si è detto sicuro della forza dell'enorme apparato marketing della Disney: “Faranno un lavoro incredibile e riaccenderanno la passione per il film originale. Questo non è solo un sequel, è l'inizio di una saga, una saga familiare. Sarà avvincente come film in sé, per un pubblico nuovo, e in più sarà speciale per chi vide il capitolo originale, per chi tornerà in sala per scoprire come si sono evoluti quei personaggi".

