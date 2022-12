Avatar, quanti sequel usciranno dopo La Via dell'Acqua?

Con Avatar 2: la via dell'acqua arrivato ufficialmente nelle sale, i fan di tutto il mondo hanno iniziato a fare domande sui già programmati sequel del film. Mentre il terzo è stato addirittura già girato, rimangono un interrogativo i capitoli successivi già previsti per i prossimi 6 anni.

Ma, a questo punto, quanti sequel dovrebbe avere Avatar? A 10 anni dall'uscita del primo film, Cameron ha messo a disposizione del pubblico tutte le sue capacità da grandissimo cineasta per realizzare un sequel che, con moltissima probabilità, farà scuola riguardo il comparto degli effetti speciali. Al momento la Disney ha messo in produzione altri tre film della saga.

Il terzo è stato girato subito dopo la fine delle riprese del secondo. Al momento pare che Avatar 3 duri 9 ore e che Cameron non voglia tagliare nulla. Ogni film, in base alla programmazione Disney, a differenza del secondo che ha impiegato ben 10 anni di lavorazione, uscirà con un scarto massimo di 2 anni dal capitolo precedente. Avatar 3 dovrebbe uscire nelle sale il 20 dicembre 2024, mentre il quarto e il quinto film dovrebbero arrivare al cinema nel 2026 e nel 2028. Come al solito Cameron conferma di avere una programmazione serratissima nella realizzazione delle varie pellicole della saga.

Per quanto riguarda Avatar 3 vi sveliamo ciò che sappiamo del film in base ai rumor e alle dichiarazioni fatte negli ultimi giorni in occasione dell'uscita de La Via dell'Acqua. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!