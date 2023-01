Avatar, i sequel sono ufficiali! James Cameron disperato: 'Ora mi tocca farli tutti'

Hai voluto la bicicletta, ora pedala: la Disney non ha potuto ignorare il successo di Avatar La via dell acqua, e adesso i sequel della saga sono stati confermati ufficialmente.

Lo ha confermato un 'disperato' James Cameron, che intervistato nell'episodio di questa settimana di "Who's Talking to Chris Wallace?" ha scherzato sul fatto che adesso dovrà mettersi a lavoro sul serio anche sui prossimi film della saga di Pandora: "Sembra che con lo slancio che il film sta avendo adesso, supereremo con facilità il punto di profitto, o forse lo abbiamo già passato, quindi a quanto pare non riuscirò a tirarmi fuori da questa cosa...dovrò fare anche gli altri sequel: almeno saprete dove trovarmi nei prossimi sei o sette anni!".

Il regista ha aggiunto: “La via dell'acqua è andato fortissimo al box office. Sono sicuro che molto presto discuteremo con i leader della Disney sul piano per Avatar 3, che è già pronto in una scatola per così dire - abbiamo già girato l'intero film, siamo in post-produzione in questo momento per creare la magia della CGI. E Avatar 4 e 5 sono già scritti, con alcune scene di Avatar 4 già girate, anche. Siamo in ballo, tanto vale ballare. La saga è iniziata, ora può espandersi nei prossimi film".

Siete contenti di questa conferma? C'erano molti dubbi alla vigilia sul possibile successo di un sequel così 'tardivo' rispetto all'originale, e in un momento così delicato per il mercato, ma qualcuno ci ha sempre creduto...uno fra tutti, James Cameron. Ora bisognerà vedere se Avatar 3 riuscirà a rispettare la data d'uscita prevista, per dicembre 2024.

Nel frattempo, Avatar 2 è già il nono miglior incasso di sempre dopo aver superato The Avengers.