Avatar, i sequel avranno un successo maggiore dello Star Wars Universe? Ecco i dettagli

Disney ha in serbo grandi progetti per il franchise di Avatar, a partire dalla distribuzione di Avatar 2 nel 2022 e la saga potrebbe superare di gran lunga il franchise di Star Wars. Nonostante l'importanza del Marvel Cinematic Universe, Disney riserva un posto speciale ai sequel di Avatar, che potrebbero rivelarsi la sua più grande risorsa.

Grazie all'acquisizione di 21st Century Fox, Disney non ha solo ereditato il film con il maggior incasso di tutti i tempi - prima dell'avvento di Avengers: Endgame - ma un intero franchise che attualmente comprende quattro sequel di fila, tutti curati da uno dei registi e produttori più redditizi di tutti i tempi, James Cameron.

Senza contare le potenzialità del marchio ancora da sviluppare. Avatar potrebbe essere davvero una miniera d'oro per Disney.



Inoltre Avatar ha un vantaggio enorme nei confronti di un altro grande franchise Disney: Star Wars. ll totale al botteghino è notevolmente superiore ai 2.068 miliardi di dollari raccolti da Star Wars: Il risveglio della Forza. Nonostante l'inflazione Avatar rimane al secondo posto, con i suoi 3,257 miliardi di dollari, una cifra superiore a Star Wars; la saga di Lucas da parte sua può vantare una maggiore longevità, una fan base più ampia e dei collegamenti maggiori dal punto di vista del merchandising.

Ma Avatar ha dimostrato di poterla battere.

Inoltre l'ultima trilogia di Star Wars non ha entusiasmato molto i fan, e di certo le aspettative commerciali non sono state rispettate, con i picchi fatti registrare - nel bene e nel male - soprattutto negli spin-off. Molto bene Rogue One, pessimo Solo.

Il colpo di grazia è stato dettato dal controverso L'Ascesa di Skywalker, non particolarmente apprezzato all'unanimità dai fan di SW.

E l'ombra di Avatar si fa sempre più grande su Star Wars e quella galassia lontana, lontana...



Su Everyeye trovate la recensione di Avatar e la recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.