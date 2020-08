Avatar, a scuola di VFX con James Cameron: ecco come il cast si è preparato alle riprese

James Cameron e il suo Avatar sono sue dei protagonisti più interessanti del panorama cinematografico dell'ultimo decennio, soprattutto per le tecnologie avveniristiche che hanno aperto, e apriranno ancora, la strada ad altri registi. Ma com'è lavorare ad un progetto simile? A raccontarlo il produttore del franchise Jon Landau.

Il collaboratore di Cameron ha appena pubblicato uno scatto che ritrae il regista e Sigourney Weaver: se a prima vista può sembrare uno dei tanti momenti sul set di Avatar in Nuova Zelanda, vi sorprenderà sapere che la foto è stata scattata alle Hawaii. Prima di iniziare le riprese (e prima del lockdown) il team di tecnici e l'intero cast sono infatti partiti per un viaggio alla scoperta degli scenari marini mozzafiato al fine di "immergersi" a pieno nella fantasia futuristica di Cameron e realizzare al meglio le riprese subacquee in motion capture.

Nei prossimi capitoli di Avatar esploreremo infatti le bellezze sommerse del piante Pandora e lo faremo in compagnia di nuove tribù Na'vi che vivono sott'acqua: avete già scoperto i concept art dei veicoli sottomarini di Avatar? La foto di Cameron e Weaver solleva inoltre nuove domande sul ritorno dell'attrice nel franchise. Alla fine del primo capitolo il suo personaggio, la dottoressa Grace, è morta proteggendo i Na'vi, che le hanno concesso l'onore di divenire parte del cuore stesso del pianeta. Dopo la notizia del suo ritorno sul set molti hanno pensato che sarebbe apparsa grazie ad alcuni messaggi registrati nel suo video-diario: perché allora si sta preparando a girare scene subacquee?