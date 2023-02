Avatar, la saga avrà mai degli spin-off tv? La risposta molto diplomatica di James Cameron

Dopo aver risposto agli haters di Avatar 2 e a chi gli aveva detto che un film come La via dell'acqua sarebbe stato impossibile da realizzare, il regista, sceneggiatore e produttore James Cameron ha discusso la possibilità di vedere prima o poi la saga dei Na'vi come serie tv.

I piani ambiziosi di James Cameron per il franchise di Avatar sono abbastanza noti, ma comprendono anche il piccolo schermo? L'autore canadese, tramite una risposta tutto sommato (e sorprendentemente) diplomatica, non ha escluso questa possibilità, ma ha anche spiegato che al momento sarebbe semplicemente folle tentare un simile approccio a causa dei costi della CGI. "In questo momento, da un punto di vista puramente economico, non avrebbe alcun senso portare i nostri personaggi principali fatti di CGI in televisione", ha spiegato Cameron al Los Angeles Times. "Ma chissà, il costo di queste tecnologie diminuirà progressivamente nei prossimi anni man mano che il processo di produzione verrà reso più automatizzato. Non saprei. Rifatemi questa domanda tra cinque anni magari!"

Nel frattempo, è difficile immaginare che la Disney possa perdere interesse per il franchise di Avatar: visto il considerevole successo ottenuto da Avatar La via dell acqua, infatti, attualmente il primo e il secondo film della saga sono tra i primi tre film col maggior incasso di tutti i tempi e l'azienda ha recentemente annunciato la Avatar Experience in arrivo a Disneyland.

Secondo voi dopo Star Wars, l'universo Marvel e Il signore degli anelli, anche Avatar passerà in tv tra qualche anno? Diteci la vostra nei commenti.