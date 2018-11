Avatar: rivelati i titoli dei quattro sequel della saga?

In seguito alla recente release del nuovo logo della saga, arrivano anche i primi report sui potenziali titoli dei quattro sequel di Avatar, che stando alle parole di James Cameron difficilmente saranno dei semplici Avatar 2, Avatar 3, Avatatar 4 e Avatar 5.

BBC News infatti riporta di aver visto la documentazione riguardante i piani futuri del franchise, nella quale si farebbe riferimento a quattro specifici progetti:

Avatar: The Way of Water

Avatar: The Seed Bearer

Avatar: The Tulkun Rider

Avatar: The Quest for Eywa

Sebbene questi potrebbero risultare solamente dei titoli di lavorazione, facciamo notare che Cameron in passato ha parlato di una grande quantità di lavoro acquatico per il secondo e terzo capitolo, e inoltre, durante un'intervista con Vanity Fair, ha rivelato che Kate Winslet nel primo sequel interpreterà "un personaggio che farà parte del popolo del mare". The Way of Water risulta in questo senso un titolo molto coerente.

Il report suggerisce che nella documentazione viene fatto riferimento ai progetti sia con che senza il nome "Avatar", anche se difficilmente 20th Century Fox potrà privarsi di un titolo così riconoscibile: si tratta pur sempre della pellicola con il maggiore incasso della storia del cinema, per distacco.

Come annunciato recentemente da Sigourney Weaver, interprete della Dottoressa Grace Augustine, lo studio ha completato le riprese del secondo e terzo capitolo. I quattro sequel di Avatar arriveranno nelle sale a Dicembre 2020, Dicembre 2021, Dicembre 2024, e Dicembre 2025.