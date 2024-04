Avatar, la risposta di James Cameron allo sketch di Ryan Gosling? 'Non me ne f*** nulla'

Nei giorni scorsi Ryan Gosling ha fatto il sequel del suo famoso sketch di Avatar, parodia della celebre saga cinematografica di fantascienza, ma che cosa ne pensa il suo creatore James Cameron? Non è difficile immaginarlo.

Tutto nacque nel 2017, quando la star di Barbie ospitò il famoso show tv Saturday Night Live recitando in uno sketch che ha fatto la storia dedicato al font 'Papyrus' usato per il logo del film Avatar: scritta da Julio Torres, la scenetta ruotava attorno al personaggio di Ryan Gosling, Steven Wingdings, che impazziva dopo aver scoperto che James Cameron, per il suo progetto ultra-mega-super miliardario, ha effettivamente utilizzato il carattere predefinito 'Papyrus' per realizzare il logo del film.

All'epoca il regista, impegnato nella realizzazione di quello che sarebbe diventato Avatar: La via dell'acqua, rispose allo sketch durante un'intervista con BBC Radio 1. “Mi chiedi se quello sketch mi ha perseguitato? Non proprio, non direi. Anzi, non me ne f*** niente, ad essere onesti. È stato divertente, immagino. Sono semplicemente stupito che abbiano speso così tanti soldi per realizzare uno sketch che ruota attorno ad un concetto così banale. Ho detto al mio team: 'Okay, raddoppiamo: da oggi useremo Papyrus per tutto.'" Il regista tornò a parlarne una seconda volta durante un'intervista con Slash Film: "La cosa più divertente di tutta questa storia è che non sapevo nemmeno che quel font si chiamasse Papyrus, né che fosse un font già esistente. Pensai soltanto che il dipartimento artistico avesse inventato questo font fantastico. Ovviamente è stata considerata senza pietà una scelta frutto di pigrizia, ma francamente mi piace quel tipo di font."

