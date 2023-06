Avatar, rinviati tutti i sequel: la saga di James Cameron terminerà nel 2031 con Avatar 5

Mentre i fan della saga creata da James Cameron si stanno ancora rifacendo gli occhi con il gameplay del videogame Avatar: Frontiers of Pandora, in questi minuti Disney ha annunciato ufficialmente il rinvio di Avatar 3 e di tutti i suoi sequel.

Precedentemente previsto per il rilascio a dicembre 2024, Avatar 3 è stato posticipato di un anno al 19 dicembre 2025. Di conseguenza, questo rinvio investe a valanga anche i successi capitoli del franchise con Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver, dato che la Disney ha fornito nuove date di uscita anche per Avatar 4 e Avatar 5: per gli ultimi due film l'attesa sarà addirittura più lunga del previsto, dato che Avatar 4 è stato posticipato da dicembre 2026 al 21 dicembre 2029, mentre Avatar 5 si sposta dal 2028 al 19 dicembre 2031.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso James Cameron, il terzo capitolo è quasi completo ma come anticipato da Sigourney Weaver qualche giorno fa per Avatar 3 sono previste delle riprese aggiuntive ad inizio 2024 ed evidentemente sarà necessario ulteriore lavoro prima di poter lanciare il film nelle sale. Inoltre, sempre il produttore Jon Landau aveva annunciato che le prime scene di Avatar 4 sono state già girate per catturare l'età esatta dei personaggi più giovani, poiché la maggior parte del quarto e del quinto capitolo si svolgeranno dopo un significativo salto temporale nella storia.

Che James Cameron possa approfittare dei tre anni che divideranno Avatar 3 da Avatar 4 per dedicarsi a nuovi progetti? Staremo a vedere. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni, rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.