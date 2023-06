Avatar Remastered, svelata la data d'uscita dell'edizione home-video 4K

Come promesso, oltre alla versione bluray e 4K di Avatar: La via dell'acqua, prevista per il 29 giugno, Eagle Pictures porterà sul mercato italiano anche l'edizione remastered in 4K di Avatar, il film originale della saga di James Cameron uscito nel 2009.

Come confermato ufficialmente, Avatar Remastered 4K uscirà il prossimo 13 luglio e sarà disponibile in tre diversi formati, DVD, bluray e bluray 4K UHD, con i preordini già disponibili.

Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta della prima edizione home-video della nuova versione di Avatar del 2009 uscita nei cinema di tutto il mondo a settembre 2022 in occasione della fase promozionale del sequel Avatar: La via dell'acqua: con oltre 30 minuti di contenuti extra inediti mai visti prima, il film porta (o riporta) gli spettatori nel fantastico mondo di Pandora, dove un uomo vivrà un viaggio epico fatto di avventura e amore e abbraccerà un nuovo destinato che lo costringerà a combattere per salvare il posto che ora chiama casa. Da segnalare che questa edizione includerà soltanto il montaggio cinematografico del film, dunque escludendo la versione estesa da 176 minuti.

Avatar è un'emozionante storia senza tempo che rilegge il cinema e le sue possibilità, la cui saga continuerà prossimamente con altri tre sequel, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5, attesi al cinema a dicembre 2024, dicembre 2026 e dicembre 2028. Qui, se volete, potete trovare l'elenco di tutti i contenuti speciali del 4K di Avatar: La via dell'acqua.

Ricordiamo infine che James Cameron tornerà in home-video nei prossimi mesi anche con le riedizioni 4K di Titanic (25esimo anniversario) e soprattutto gli attesissimi (da anni) 4K di True Lies e The Abyss.