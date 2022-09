Avatar, la re-release parte bene: primo posto in Francia e in Belgio

In attesa del debutto di The Way of Water, è ufficialmente partita la re-release di Avatar nei cinema. Il film campione d'incassi di James Cameron sta infatti tornando nelle sale di tutto il mondo, facendo quello che ha sempre fatto: incassare.

Infatti, il botteghino del primo giorno ha fatto registrare un totale di $ 877.000 lordi. La versione 4K si è piazzata al primo posto in Francia con $ 513.000, l'8% in più rispetto alla riedizione 3D di Titanic nel 2012. In Corea, la pellicola si è piazzata terza dietro a due titoli locali, incassando $ 277.000, mentre è arrivata seconda in Arabia Saudita e al primo posto sia in Belgio che nelle Filippine.

In Italia la riedizione di Avatar arriverà nelle sale oggi 22 settembre, stessa cosa per quanto riguarda Germania, Australia, Brasile e Messico. Dettaglio da non sottovalutare, vi segnaliamo che questa nuova edizione avrà una scena post-credit, anteprima di Avatar: The Way of Water.

Nel frattempo, la Disney sta facendo il possibile per portare Avatar in Cina. In concomitanza con l'apertura della mostra Avatar: Explore Pandora nello Shanghai Disney Resort, il parco ha tenuto una proiezione speciale del film, con tanto di messaggio del regista. È troppo presto invece per poter parlare di un'uscita di Avatar 2 in Cina, mercato enorme per il franchise, con il primo film che ha guadagnato oltre $ 200 milioni nel lontano 2010.