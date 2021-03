Avatar re degli incassi in Cina: superato anche il botteghino di Mulan

Con la sua ridistribuzione in Cina Avatar di James Cameron è diventato il nuovo re degli incassi superando il record di tutti i tempi di Avengers: Endgame dei fratelli Russo, ma come se la sta cavando conteggiando solo gli incassi di queste settimane?

Ebbene, fingendo che Avatar non abbia oltre dieci anni e considerandolo come un film uscito per la prima volta dieci giorni fa, The Wrap segnala che l'opera di James Cameron ha già incassato più di quanto ha fatto Mulan nella sua intera corsa in Cina.

Dal 9 marzo, il blockbuster del 2009 ha incassato 44 milioni di dollari, superando i 41 milioni di dollari del remake live-action della Disney. Nella sua seconda settimana, la ridistribuzione di Avatar ha incassato 14 milioni di dollari, scendendo solo del 33% rispetto al suo bottino di 21 milioni di dollari del weekend di apertura, quello che gli ha consentito di superare il primato di Avengers.

Del resto Avatar ha sempre riscosso un enorme successo in Cina, dove ha guadagnato ben 202 milioni di dollari durante la sua corsa teatrale originale nel 2009. Lo scorso fine settimana, è diventato il primo blockbuster di Hollywood quest'anno a conquistare il primo posto nelle classifiche dei botteghini cinesi. E a seconda di quanto bene continuerà a fare, la riedizione potrebbe diventare il film di Hollywood con il maggior incasso in Cina da quando la pandemia ha chiuso i cinema nel gennaio 2020. Al momento il record appartiene a Tenet di Christopher Nolan, che in Cina la scorsa estate ha conquistato ben $66 milioni di dollari.