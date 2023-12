Avatar: quando è ambientato Frontiers of Pandora rispetto ai film di James Cameron?

Con l’uscita di Avatar: Frontiers of Pandora, videogioco targato ubisoft, in molti si sono chiesti come si posiziona a livello temporale il gioco rispetto ai film.

Sembra che il gioco sarà ambientato in più periodi all’interno dell’universo di Avatar. La trama comincia con una scena ambientata negli anni che precedono gli avvenimenti della prima pellicola (2154). La maggior parte del videogame è posizionata temporalmente nel 2169, quindi un anno prima rispetto a “Avatar: La via dell’acqua”. Di conseguenza gli eventi del film influenzeranno quelli del videogioco, ma senza mai incrociarsi direttamente tra di loro.

Avatar: Frontiers of Pandora è ambientato nella “Frontiera ovest”, una nuova regione mai vista all’interno dei film. Ricordiamo che Ubisoft ha confermato che la storia di Frontiers of Pandora è canonica. È quindi lecito pensare che i prossimi capitoli della saga cinematografica creata da James Cameron potrebbero avere easter-egg e citazioni tratti dal videogioco targato Ubisoft. Avatar: Frontiers of Pandora uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 7 dicembre 2023.

Avatar: La via dell’acqua (qui potete trovare la nostra recensione di Avatar: La via dell’acqua), il secondo capitolo della saga, è il maggior incasso di tutti i tempi in digitale, con un guadagno tra digitale e noleggio per un totale di 1,2 miliardi di dollari, superando il precedente primato di 1,1 miliardi di Avengers: Endgame. In più sono state annunciate 2 collector edition 4K di Avatar: la via dell'acqua e Avatar 1.