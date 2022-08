Avatar torna al cinema: James Cameron lo promuove, ma il film sparisce da Disney Plus!

Una strategia a dir poco curiosa sta muovendo i fili per la campagna promozionale del ritorno di Avatar sul grande schermo: oltre al nuovo poster e al nuovo trailer, che potete trovare in calce, infatti, Disney Plus ci ha messo lo zampino rimuovendo il film dal proprio catalogo.

In queste ore gli abbonati Disney+ potrebbero aver notato che il primo Avatar di James Cameron è scomparso dalla piattaforma di streaming, e state tranquilli che non si tratta di un bug dei vostri dispostivi: il film con il maggior incasso di tutti i tempi è stato silenziosamente rimosso dal catalogo del servizio on demand (si, anche in Italia) in vista della riedizione che uscirà a partire dal 22 settembre.

Come potete vedere dal poster pubblicato da James Cameron sui suoi canali social e dal nuovo trailer, il film del 2009 tornerà sul grande schermo con un nuovo restauro in 4K, e per un po' di tempo la versione originale non sarà più disponibile su Disney Plus. Chiaramente, Avatar tornerà sulla piattaforma (in una data ancora da annunciare) poco prima dell'attesissimo sequel Avatar: La via dell'acqua, che invece uscirà al cinema a partire dal 14 dicembre in Italia. Per chi è interessato, comunque, il film è ancora disponibile per il noleggio digitale sui servizi come Apple TV e Amazon Prime Video.

Ricordiamo che dopo Avatar: La via dell'acqua, la saga di James Cameron continuerà con altri tre film, in uscita ogni due anni: al momento della stesura di questo articolo, Avatar 3 è previsto per il 20 dicembre 2024, Avatar 4 è fissato per il 18 dicembre 2026 e infine Avatar 5 ha una data d'uscita prenotata per il 22 dicembre 2028.