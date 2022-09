Avatar, occhio alla scena post-credit della re-release: è un'anteprima di The Way of Water

Avatar ci sta riuscendo di nuovo: il film di James Cameron, dopo aver sbancato il box-office in tutto il mondo ai tempi della sua uscita nel 2009, sta facendo nuovamente faville in occasione di questa re-release cinematografica che vuole spianare la strada all'attesissimo sequel in arrivo per la fine di quest'anno.

Mentre James Cameron mostra tutto il suo entusiasmo per il successo di questo nuovo esordio della sua creatura nelle sale di tutto il mondo, dunque, anche ai fan sembrano brillare gli occhi per un motivo in particolare: no, non parliamo della semplice emozione di rivedere sul grande schermo uno dei film più visivamente spettacolari di sempre, ma di qualcosina in più.

Come riportano in molti sui social, infatti, questa nuova edizione di Avatar presenta una scena post-credit che, proprio come accaduto in occasione di alcuni film del Marvel Cinematic Universe, non si limita a mostrarci qualche sequenza aggiuntiva del film appena concluso... Ma ci permette di dare uno sguardo ad alcune scene di quello che sta per arrivare, in questo caso Avatar: The Way of Water!

Insomma, il consiglio per chiunque dovesse recarsi in sala è quello di attendere la fine dei titoli di coda: non resterete delusi! Qui, intanto, trovate poster e trailer della re-release di Avatar.