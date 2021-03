Avatar è di nuovo il re degli incassi: superato ufficialmente il record Avengers: Endgame!

Circa 18 mesi dopo che Avengers: Endgame è diventato "il più grande film di della storia", per citare le parole pronunciate da Kevin Feige durante il San Diego Comic-Con del 2019, la pellicola dei fratelli Russo ha riconsegnato il record degli incassi al suo predecessore.

In programmazione nelle sale cinesi da venerdì, infatti, il ritorno di Avatar al cinema aveva fruttato ben 3. 5 milioni di dollari in un solo giorno, rendendo il sorpasso solamente una questione di ore, e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Deadline: con 8.9 milioni di dollari già incassati nella giornata di oggi, il film di James Cameron ha raggiunto quota 2.798.579.794 contro i 2.797.501.328 di Avengers: Endgame.

La Cina si era rivelata un mercato chiave per Avatar già nel 2009, quando prima ancora che diventasse una delle fonti principali di guadagno per i blockbuster di Hollywood (Avengers: Endgame per esempio ha ottenuto dalle sale cinesi oltre 600 milioni di dollari) riuscì ad incassare 202 milioni di dollari solo in quel paese. Una somma già al tempo spropositata, visto che la Cina al tempo era il terzo territorio più importante dopo gli Stati Uniti e il Giappone.

Vi ricordiamo che la Disney (proprietaria di entrambi i franchise) ha in programma di distribuire il sequel di Avatar a dicembre 2022, mentre i capitoli successivi della saga arriveranno rispettivamente a dicembre 2024, 2026 e 2028 in alternanza con i film di Star Wars.