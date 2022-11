Avatar non è davvero l'incasso più alto nella storia del cinema: un film ha fatto meglio

Mentre I fan della saga creata da James Cameron sono ancora a bocca aperta per il nuovo trailer di Avatar La via dell acqua, iniziamo la lunga cavalcata che ci separa all'uscita del film nelle sale con una curiosità sui dati di incasso del primo capitolo della saga.

Uscito nel 2009, l'originale Avatar di James Cameron è considerato il maggior incasso della storia del cinema, un titolo che ha conquistato in poche settimane durante la sua run originale nelle sale di tutto il mondo (battendo all'epoca un altro film di Cameron, Titanic) e poi riconquistato nel 2021 con una seconda release, durante la quale riuscì a contro-superare Avengers: Endgame, che nel 2019 era a sua volta diventato il maggior incasso nella storia del cinema.

Tuttavia, le cose cambiano drasticamente quando consideriamo l'inflazione, un dato che riduce il valore della moneta nel tempo e del quale tipicamente non si tiene conto nell'analisi dei dati del box office: quando si applica l'inflazione al mondo del cinema, un esempio tipico che si fa è quello del costo del biglietto, che per un paragone veloce negli Stati Uniti degli anni '80 (giusto per non spingerci troppo indietro nel tempo) costava mediamente 2,68 dollari, contro i 14 dollari che può arrivare a costare oggi un biglietto speciale (per una proiezione IMAX 3D, ad esempio).

Tenere conto di queste variabili è ovviamente molto complesso, ma gli analisti hanno provato più volte a calcolare il film col maggior incasso nella storia del cinema calcolando anche l'inflazione, e in questo modo la classifica dei maggiori successi al box office cambia drasticamente rispetto a quella più per così dire 'mainstream': includendo anche l'inflazione, infatti, il maggior incasso di sempre è Via col vento, uscito per la prima volta nel 1939 e in grado di incassare l'equivale di oggi di $3,9 miliardi di dollari.

Sorprendentemente, anche in questo conteggio il successo di Avatar ne fa il secondo miglior incasso di sempre con un box office da $3,5 miliardi, con Titanic al terzo posto grazie a circa $3,2 miliardi. La top10 con inflazione è la seguente:

Via col vento - 3,9 miliardi Avatar - 3,5 miliardi Titanic - 3,26 miliardi Star Wars (Una nuova speranza) - 3,22 miliardi Avengers: Endgame - 2,9 miliardi Tutti insieme appassionatamente - 2,69 miliardi ET L'Extraterrestre - 2,63 miliardi I dieci comandamenti - 2,4 miliardi Dottor Zivago - 2,36 miliardi Star Wars: Il risveglio della forza - 2,33 miliardi

