Avatar non ce l'ha fatta, Top Gun: Maverick rimane il miglior incasso 2022!

Il 2022 ha chiuso definitivamente i battenti e Tom Cruise si ancorato alla vetta della classifica del box-office sino all'ultimo. Top Gun: Maverick, sequel del cult anni '80, ha chiuso l'anno al primo posto del botteghino, sancendo un successo strepitoso da maggio, mese in cui il film è uscito nelle sale, sino a fine dicembre.

Secondo l'ultimo report di Box Office Mojo, Top Gun: Maverick ha registrato 1,48 miliardi di dollari al botteghino globale, battendo di poco Avatar: La via dell'acqua (1,39 miliardi di dollari) e Jurassic World - Il dominio.



La classifica è completata da Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo.

Naturalmente il sequel di Avatar ha avuto poco tempo per recuperare terreno entro fine anno ma il sorpasso al film con Tom Cruise sembra comunque dietro l'angolo, in relazione ai numeri di queste prime settimane nelle sale cinematografiche.



Nel frattempo, Top Gun Maverick si gode il suo successo. Un successo per certi versi inaspettato, soprattutto in relazione allo status leggendario raggiunto dal primo film di Tony Scott nel corso degli ultimi decenni. In questo secondo capitolo Pete Mitchell 'Maverick' (Tom Cruise) viene nominato addestratore di un gruppo di nuovi giovani aviatori ma sarà costretto ad affrontare il suo passato.

Nel cast del film anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer.



