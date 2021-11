Avatar, e se i Na'vi non fossero nativi di Pandora? La sorprendente teoria spiegata bene

La saga di Avatar di James Cameron ruota intorno alla popolazione dei Na'vi, abitanti della luna aliena Pandora, ma alcuni fan dell'universo narrativo hanno teorizzato che questi esseri potrebbero aver avuto origine altrove.

Secondo la teoria i Na'vi potrebbero essere stati geneticamente modificati da una specie aliena avanzata, al fine di adattarsi alla vita su Pandora. Questa ipotesi è nata nel tentativo di spiegare come mai il famoso 'popolo blu' al centro della saga abbia un aspetto notevolmente diverso dalle altre creature che abitano su Pandora: sulla Terra, ad esempio la maggior parte degli animali vertebrati ha più o meno la stessa conformazione, dagli umani alle salamandre agli alligatori, due occhi e quattro arti sono la 'dotazione' standard, per così dire; invece la fauna selvatica di Pandora spesso ha sei o più arti, quattro occhi e fori per respirare appena sotto il collo, mentre i Na'vi in tutto e per tutto hanno un aspetto 'molto umano'.

Che i sequel di Avatar riveleranno di più su Pandora e le origini dei Na'vi? O semplicemente i Na'vi si sono evoluti in base ad un percorso genetico diverso rispetto agli esapodi che dominano la fauna selvatica di Pandora? Naturalmente la spiegazione più banale per tutto questo arrovellarsi è semplicemente che James Cameron abbia deciso di conferire ai Na'vi un aspetto antropomorfo per facilitare l'immedesimazione del pubblico, ma come sappiamo le teorie e le aspettative fanno parte della passione e dell'aspettativa dei fan per un film in uscita, e nel caso di Avatar 2 l'attesa cresce da oltre un decennio.

