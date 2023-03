Avatar, Michelle Rodriguez ha scelto di non tornare: 'Sono già resuscitata tre volte!'

Mentre i fan della saga si stanno rifacendo gli occhi con i primi concept art di Avatar 3, che mostrano tre diverse regioni inedite di Pandora, la star del film originale del 2009 Michelle Rodriguez ha commentato il possibile ritorno di Trudy nei nuovi film di James Cameron.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Vanity Fair, infatti, l'attrice di Fast & Furious e Dungeons & Dragons ha rivelato che James Cameron aveva escogitato un modo per riportare in vita Trudy e permettere a Michelle Rodriguez di prendere parte ai sequel di Avatar, così come è accaduto per Stephen Lang (tornato come colonnello Quaritch grazie ad un corpo da avatar Na'vi) e Sigourney Weaver (interprete della Na'vi Kiri, figlia del personaggio interpretato dalla stessa attrice nel film originale, la dottoressa Grace). Tuttavia, è stata la stessa Michelle Rodriguez a rifiutare la proposta di James Cameron.

"Amico, quando ho visto Jim di recente, mi ha detto: 'Lo sai, Michelle, stavo pensando, perché non torni a bordo? Molti altri personaggi della saga sono tornati in The Way of Water'", ha ricordato Michelle Rodriguez a Vanity Fair. "Ma io gli ho risposto: 'Non puoi farlo, sono morta da martire! E poi, Jim, eddai: sono tornata in vita nella saga di Resident Evil, e non avrei dovuto. Sono tornata in vita in Machete, e non avrei dovuto. Sono tornata anche con Letty, e non avrei dovuto. Non posso resuscitare una quarta volta, sarebbe eccessivo!" Il riferimento alla risurrezione, ovviamente, è indirizzato ai personaggi che Michelle Rodriguez ha interpretato in Resident Evil, Machete e Fast & Furious, tutti 'tornati in vita' dopo essere apparentemente morti nei capitoli precedenti.

Avatar 3 uscirà il 20 dicembre 2024.