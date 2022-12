Avatar: Matt Damon era vicino al ruolo da protagonista, ma scelse altro

Con una - prevedibile - solida partenza al box office per Avatar 2 , appare inevitabile non tirare in ballo (per un lecito confronto) la prima pellicola del 2009. Tra le varie curiosità che ruotano attorno all'ambizioso progetto, una ha come protagonista l'attore Matt Damon!

Il mondo del cinema è pieno di attori pentiti di qualche, discutibile, scelta lavorativa. Tra progetti mancati ed altri rifiutati, la lista dei pentiti ad Hollywood è lunga e piena zeppa di nomi di un certo livello. Ultima vittima di una decisione scellerata è Matt Damon che, nel 2009, disse di no a James Cameron ed al suo Avatar.

L'attore era stato quasi scritturato per vestire i panni di Jake Sully (interpretato poi da Sam Worthington), quando dovette rifiutare per un sovrapporsi - ingestibile - di impegni lavorativi. La star statunitense, all'epoca, era impegnato con le riprese di Jason Bourne e si ritrovò costretto a rifiutare l'offerta del regista di Titanic. Cameron non si è mai mostrato deluso di aver optato per Worthington anzi, sulla mancata partecipazione di Damon al suo progetto ha laconicamente sentenziato: ''Matt, sai, sei una delle più grandi star del cinema al mondo. Fattene una ragione!''.

Dal 2009 molte cose sono cambiate ed ora nelle sale di tutto il mondo c'è il secondo capitolo dell'opera di Cameron, che pare aver già conquistato tutti. Se già avete dato un' occhiata al film, qui la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua!