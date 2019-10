Avatar: Matt Damon ha perso 250 milioni di dollari rifiutando il ruolo nel film

Matt Damon non può certo lamentarsi per la sua carriera che ha costruito sinora, avendo lavorato in film del calibro di Good Will Hunting, The Martian e negli ultimi anni in Downsizing. Tuttavia nell'elenco avrebbe potuto esserci uno dei film con il maggior incasso di tutti i tempi, Avatar di James Cameron. Ma Damon rifiutò la parte.

In un'intervista con British GQ, Matt Damon ha svelato di non aver accettato la proposta di James Cameron e il ruolo alla fine è stato assegnato a Sam Worthington. Questo nonostante il fatto che l'offerta includesse il 10% degli utili del film.

"Jim Cameron mi offrì Avatar, e quando me l'offrì disse 'Adesso ascolta, non ho bisogno di nessuno. Non ho bisogno di un attore noto. Se non lo accetti io vado a prendere un attore sconosciuto perchè il film non ha davvero bisogno di te. Ma se accetti la parte ti darò il 10%...'".



Avatar di James Cameron guadagnerà 2,79 miliardi di dollari al botteghino globale, quindi Matt Damon avrebbe potuto ipoteticamente guadagnare 250 milioni di dollari se avesse accettato il ruolo:"Ho raccontato questa storia a John Krasinski mentre scrivevamo Promised Land. Siamo in cucina e gliela sto raccontando e lui si alza e inizia a camminare avanti e indietro e a ripetere 'Ok, ok, ok, ok. Se avessi accettato quei soldi nulla sarebbe diverso da adesso, a parte il fatto che questa conversazione sarebbe avvenuta nello spazio'. Quindi si, ho rinunciato a più soldi di qualsiasi altro attore".

Il più grande rammarico in quel momento?:"Lasciare Paul Greengrass e tutti i miei amici di The Bourne Ultimatum, quindi non ho potuto farlo. Mi sono reso conto che dicendo di no mi stavo giocando la possibilità di lavorare con lui".

Avatar inizialmente era classificato con il rating R. In primavera sono iniziate le riprese di Avatar 2.