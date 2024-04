Avatar: La Leggenda di Aang, dopo la serie arriva il film animato con Bautista!

Avatar: La Leggenda di Aang sta vivendo un periodo d'oro. Il successo dell'adattamento live-action (che supera One Piece) ha spianato la strada all'espansione del franchise: è in arrivo anche un film animato!

Paramount Pictures e Nickelodeon Studios hanno in cantiere un nuovo film animato tratto dalla serie TV originale di Nickelodeon che da poco è arrivata in live action su Netflix conquistando numeri da record. Nel cast figurano Dave Bautista ed Eric Nam a cui faranno compagnia Dionne Quan, Jessica Matten e Roman Zaragoza.

Il film dal titolo provvisorio "Aang: The Last Airbender" vedrà Bautista dare la voce al villain ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla trama. Possiamo consolarci almeno con la data di uscita fissata per il 10 ottobre 2025! I rumor su un progetto animato sviluppato da Paramount su Avatar era già stata divulgata nel 2022 ma solo oggi abbiamo notizie concrete: a dirigere il lungometraggio sarà Lauren Montgomery braccio a braccio con i creatori della serie originale Michael DiMartino e Bryan Konietzko che ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi.

Dopo il flop de L'ultimo dominatore dell'aria di M. Night Shyamalan speriamo che i film animati abbiano più successo come sta già avvenendo su Netflix. Avatar: La Leggenda di Aang è già stato rinnovata per altre due stagioni!

