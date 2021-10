Avatar, James Cameron: 'Vorrei che un altro film battesse il mio record d'incassi'

Mai come di questi tempi l'industria cinematografica sembra aver bisogno come il pane delle grandi produzioni: la ripresa dopo la crisi COVID passa anche e soprattutto per i film capaci di portare il grosso del pubblico in sala, ragion per cui release come Avatar 2 sono ovviamente attese a braccia aperte dai distributori.

Lo sa bene James Cameron che, qualche tempo dopo l'uscita delle nuove foto dal set di Avatar 2, è tornato a parlare della prossima uscita in sala dell'attesissimo secondo capitolo della saga, augurandosi anche, per il bene del cinema, che altri film riescano a battere il record d'incassi di Avatar prima dell'esordio della sua nuova fatica.

"Tra un anno Avatar 2 starà facendo il suo esordio. È ancora possibile incassare quelle cifre? Non lo so. Mi piacerebbe moltissimo che, prima di allora, un altro film uscisse e riuscisse a fare più soldi di quanti ne fece Avatar. A quel punto saprei che il business a cui ho dedicato 40 anni della mia vita e della mia carriera è ancora lì e in salute" sono state le parole del regista di Titanic.

Pensate ci sia un film in uscita capace di battere l'incredibile record del kolossal di Cameron? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, Stephen Lang ha ammesso di aver pianto a causa dello script di Avatar 2.