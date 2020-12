Avatar, James Cameron vola: concluse le riprese del terzo film del franchise!

Se tutto fosse andato secondo i programmi ora staremmo probabilmente discutendo di Avatar 2 all'uscita di una sala cinematografica: il film di James Cameron sarebbe infatti dovuto arrivare sul grande schermo sul finire di quest'anno ma, complice il coronavirus e rallentamenti di vario genere, il suo esordio è stato rinviato al 2022.

Lo slittamento, comunque, non ha tolto alla troupe la voglia di lavorare: i lavori di Avatar sono proseguite a ritmi impressionanti, arrivando a concludere non soltanto le riprese in live-action del secondo capitolo della saga, ma addirittura quelle del terzo!

L'annuncio è stato dato proprio in queste ore dal produttore Jon Plandau: "Festeggiando la fine delle riprese live-action con Jermaine Clement, Brendan Cowell e James Cameron. Congratulazioni ad entrambe le troupe di stanza a Los Angeles e in Nuova Zelanda. Un lavoro incredibile!" si legge nel post Instagram pubblicato dall'account ufficiale di Plandau.

La conclusione delle riprese di Avatar 3, d'altronde, rispetta la tabella di marcia imposta da Cameron qualche tempo fa, quando il regista aveva dichiarato di aver completato al 100% le riprese di Avatar 2 e circa al 95% quelle del terzo capitolo. Insomma, questo sì che è portarsi avanti con il lavoro! Cameron, intanto, ci ha recentemente mostrato la nave da combattimento Matador sul set di Avatar; vediamo, invece, perché il regista di Avatar è ossessionato dalle scene subacquee.