Avatar, James Cameron spiazza i fan: 'I sequel saranno ambientati anche sulla Terra'

Con la nuova immagine di Avatar 2 in questi giorni stanno emergendo sempre più informazioni sui sequel dell'acclamato e rivoluzionario sci-fi di James Cameron uscito nel 2009, e adesso il regista ha spiazzato i fan con nuove dichiarazioni.

A quanto pare, infatti, gli attesissimi sequel di Avatar si svolgeranno in parte anche sulla Terra: nel nuovo segmento della famosa rubrica di Variety 'Director on Director', Cameron si è seduto con il regista di Dune Denis Villeneuve per discutere, tra le altre cose, dei suoi ambiziosi sequel di Avatar. Sebbene Cameron non abbia rivelato molti dettagli, com'è normale che sia, il regista ha rivelato che i sequel saranno molto diversi dal primo Avatar, nel senso che parte della storia si svolgerà anche sulla Terra.

"Proprio come Dune è ambientato su diversi mondi, i prossimi film di Avatar non saranno ambientati solo su Pandora" ha anticipato Cameron. "Posso dire che certamente vedremo due mondi, perché parte della storia si svolgerà sulla Terra a causa dell'evoluzione della vicenda".

Cameron non svela ulteriori dettagli sulla questione, ma la rivelazione che la Terra avrà un ruolo nei prossimi sequel di Avatar implica che l'universo della saga si sta preparando per essere notevolmente ampliato, dato che l'esplorazione della Terra apre a tutta una serie di nuove opportunità. Infatti il primo Avatar è ambientato a circa metà del 22esimo secolo e le poche scene terrestri vennero inserite principalmente nella versione estesa del film, poco conosciuta dal grande pubblico che ha scoperto il blockbuster esclusivamente al cinema.

