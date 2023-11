Avatar, James Cameron a sorpresa: 'Diventerò neozelandese, lavorerò qui per sempre'

Nella conferenza in cui ha confermato che Avatar 3 ha iniziato i lavori di post-produzione, il regista canadese James Cameron ha rivelato a sorpresa di aver avviato le pratiche per diventare ufficialmente cittadino neozelandese.

L'autore ha voluto sfruttare la conferenza per celebrare la Nuova Zelanda, paese nel quale lavora dal 2005 quando iniziò lo sviluppo del primo Avatar: ora James Cameron diventerà neozelandese e ha promesso che passerà lì il resto della sua carriera, con tutti i restanti sequel di Avatar (e ogni altro eventuale film originale che deciderà di realizzare) che saranno girati in Nuova Zelanda. Il regista ha inoltre confermato che Avatar 3 manterrà la sua nuova data d'uscita, che la Disney qualche mese ha fissato al 19 dicembre 2025 dopo aver aggiornato la propria line-up per i prossimi anni. "Siamo impegnati nella post-produzione del film, l'appuntamento è per il Natale del 2025” ha ribadito James Cameron.

Ricordiamo che la Disney ha annunciato a giugno scorso che i tre prossimi sequel di Avatar, passati in mano alla compagnia dopo la fusione con la Fox, non usciranno più a due anni di distanza l'uno dall'altro come originariamente previsto: come detto, infatti, il terzo film arriverà nel 2025, quindi a tre anni dal successo mondiale di Avatar: La via dell'acqua, mentre una pausa più lunga lo separerà da Avatar 4 e da Avatar 5, che invece usciranno rispettivamente il 21 dicembre 2029 e il 19 dicembre 2031. In base a questa sequenza temporale, il film finale di Avatar uscirà 22 anni dopo il capitolo originale del 2009.

Per altri contenuti guardate i primi concept art ufficiali di Avatar 3, film che introdurrà nuove regioni di Pandora e nuovi clan Na'vi, inclusa la tribù cattiva dei Na'vi delle Ceneri il cui leader sarà il nuovo villain Varang, interpretato dalla star de Il Trono di Spade Oona Chaplin, nipote di Charlie Chaplin.