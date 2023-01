Avatar, per James Cameron i sequel sono come... 'la televisione a episodi'?!

Non avremmo mai creduto di vedere Avatar comparato al piccolo schermo. Anzi, James Cameron l'ha sempre definita un'esperienza solo cinematografica: "Se l'hai visto in TV, non l'hai visto davvero". Ma ora che è diventato una saga, proprio James Cameron crea uno strano ma interessante parallelismo.

James Cameron si è lanciato in un’operazione produttiva mai vista nel panorama dell’intrattenimento. Lui ha paragonato il lavoro consecutivo che sta svolgendo sui sequel di Avatar alla trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson. Come il papà cinematografico di LOTR infatti, anche Cameron sta girando i quattro sequel di Avatar quasi consecutivamente, e per varie ragioni. La prima e la più importante sarebbe evitare l’effetto Stranger Things, come Cameron stesso l’ha definito. Ma non è tutto.

In una nuova intervista con The Wrap ha paragonato la struttura narrativa alla vecchia televisione episodica, prima dell’avvento della grande serialità moderna. Vale a dire quelle serie dotate di una struttura sia verticale che orizzontale: ogni puntata risulta autoconclusiva rispetto a se stessa, ma nel frattempo porta avanti una grande storia più vasta. Queste le parole di Cameron sulla saga in costruzione di Avatar: "È una grande storia. È davvero una grande storia, ma è come la televisione a episodi. Ogni film ha la sua risoluzione prossimale. Ma i problemi del personaggio continuano allo scorrere dei film".

Cameron ha poi aggiunto che proprio queste uscite ravvicinate, idealmente ogni due anni, permetteranno al pubblico di riaccendere l’interesse (e non farlo scemare) dopo l’attesa di 13 anni rispetto al primo film: “Di film in film, non ci assenteremo dal mercato tanto a lungo, quindi avremo quel senso di un mondo persistente, una storia in corso che penso la gente voglia. Se investiranno in questi personaggi, se investiranno in questo mondo, vogliamo creare una cadenza regolare. Questo era il piano di gioco. E questo è uno dei motivi per cui ci abbiamo messo così tanto a realizzarlo".

Nel frattempo, sapevate che Matt Damon era la prima scelta come protagonista al posto di Sam Worthington? Gli venne anche offerta una percentuale stellare sugli incassi del primo film: ecco quanto perse rifiutando Avatar.