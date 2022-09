Avatar, James Cameron: 'Rischioso produrre un sequel dopo 13 anni'

James Cameron ha grande dimestichezza con i sequel, questo lo ha dimostrato in più di un'occasione e ora, può dimostrarlo ancora una volta con Avatar: La via dell'acqua, pellicola in uscita a ben 13 anni di distanza dal primo viaggio su Pandora.

Proprio in merito alla distanza in termini temporali intercorsa col primo film Cameron ha detto: "Penso che avrei potuto fare un sequel due anni dopo e creare qualcosa di straordinario sebbene le persone non avessero instaurato un legame con i personaggi o con la direzione del film. La mia esperienza personale è questa: ho realizzato un sequel chiamato Aliens, sette anni dopo il primo film. È stato accolto molto bene. Ho realizzato un sequel chiamato Terminator 2 sette anni dopo il primo film. Ha fatto addirittura meglio in termini di entrate, rispetto al primo film".

Il regista Premio Oscar ha poi continuato: "Ero un po' preoccupato di aver creato un legame tanto profondo per molto tempo, nel nostro mondo moderno e frenetico, con Avatar 2 in arrivo 13 anni dopo"

Parlando poi del successo ottenuto dal trailer di Avatar 2 ha aggiunto: "Tutte queste preoccupazioni sono svanite quando abbiamo rilasciato il teaser trailer e abbiamo ottenuto 148 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Era passato molto tempo ma le persone avevano davvero tanta voglia di vederlo. Questo gioca a nostro favore? Non lo so. Immagino che lo scopriremo".

