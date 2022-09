Avatar: James Cameron ringrazia i fan per gli incassi del primo film tornato nelle sale

In attesa dell'arrivo di Avatar: La via dell'acqua, in uscita nelle sale di tutto il mondo il prossimo dicembre, il primo Avatar è tornato nelle sale in versione rimasterizzata in 4K ottenendo un successo sorprendente e piazzandosi in cima alle classifiche del box-office di tutto il mondo. Per questo, James Cameron ha ringraziato i fan in un video.

In un video appena pubblicato dal suo account Twitter, Cameron ringrazia tutti i fan di Avatar e anticipa ciò che accadrà nel prossimo capitolo.

"Salve, sono Jim Cameron. Volevo ringraziare tutti i fan di Avatar che sono venuti a vedere la riedizione del film. La vostra incredibile risposta a Pandora e ai personaggi che la abitano ci ha ispirato a puntare ancora più in alto. Ho lavorato duramente per continuare la storia di Jake e Neytiri e per espandere il mondo di Pandora e portarvi in un'avventura epica in nuovi luoghi con nuovi incredibili personaggi. Non vedo l'ora che arrivi dicembre, quando potrete vedere Avatar: La via dell'acqua in esclusiva nei cinema".

Il franchise di Avatar è attualmente destinato a essere composto da cinque film in totale. Quindi, ovviamente, La via dell'acqua dovrà ottenere un enorme successo di pubblico e di botteghino se Cameron spera di portare a termine l'ambiziosa impresa. Fortunatamente, i fan sembrano ancora interessati al mondo di Pandora, come dimostra il successo della recente riedizione. Di conseguenza, il pubblico dovrà affollare i cinema weekend dopo weekend quando Avatar: La via dell'acqua uscirà il 15 dicembre.

Lo scorso fine settimana la riedizione di Avatar ha raggiunto 30,5 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 10 in Nord America e 20,5 provenienti dal resto dei mercati internazionali. Un riscontro incredibile, se consideriamo che Avatar è già il film con il maggior incasso nella storia del cinema.