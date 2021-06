Avatar, James Cameron si rifiutò di tagliare una delle scene più indimenticabili del film

Durante il suo debutto su Masterclass, in un corso che consiste di 15 lezioni della durata di 3 ore e 20 minuti, James Cameron ha rivelato che la Fox sta per eliminare una delle scene più iconiche di Avatar.

Stiamo parlando della spettacolare sequenza ambientata tra i monti sospesi di Pandora in cui Jake Sully, interpretato da Sam Worthington, impara a cavalcare la Banshee di montagna. Ebbene, stando a Cameron, lo studio aveva intenzione di tagliare la scena perché non aveva alcuna utilità nel mandare avanti la storia.

"Ci sono moltissime regole e consigli sui motivi per cui inserisci qualcosa all'interno di un film, e sul fatto che ogni cosa debba avere uno scopo. Ma non è così", ha spiegato il regista di Terminator (via Slashfilm). "A volte dovrebbe essere solo qualcosa che vuoi vedere come regista. E a volte l'unico modo che hai per vederlo è mostrarlo. Se vuoi vederlo, allora significa che ci sono tante altre persone che vogliono vederlo. E lo vogliono vedere a prescindere dallo scopo. Lo scopo è esistere, vivere all'interno di quel mondo."

Mentre Avatar ha sorpassato Avengers: Endgame in testa al box office all-time dopo la nuova uscita in Cina, vi ricordiamo che Cameron è attualmente al lavoro su ben 4 sequel di Avatar, con il secondo capitolo previsto al cinema a dicembre 2022.