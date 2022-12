Avatar, James Cameron dice no ai paragoni con Marvel: 'Hanno fatto 30 film, noi solo 2'

La relazione tra Avatar e la saga dei Marvel Studios è stata una relazione a distanza, tra record box office e messaggi d'ordinanza inviati tramite social, ma per James Cameron la si può interrompere qui senza spingersi in paragoni o comparazioni troppo azzardate.

Anzi, secondo l'autore canadese, qualsiasi confronto tra Avatar e un altro franchise cinematografico di successo non ha alcun senso, men che meno con il Marvel Cinematic Universe: questo perché, come sottolinea Cameron, il successo di Avatar si deve ad una sola, esorbitante uscita, col primo sequel di quell'uscita in arrivo dopo tredici anni (e tanti altri sequel di Avatar in cantiere), mentre la fama del MCU si è costruita anno dopo anno e film dopo film.

Rispondendo ad una domanda dell'Hollywood Reporter, secondo il quale molti nell'industria sostano che James Cameron abbia perso il treno per trasformare Avatar in un franchise di successo, l'autore ha replicato: "C'è scetticismo sul mercato, lo so. 'Oh, ma Avatar ha mai avuto un vero impatto culturale? Qualcuno riesce a ricordare i nomi dei personaggi?' Il fatto è che quando hai un successo straordinario, di solito torni con un nuovo capitolo entro i successivi tre anni, ti devi sbrigare a battere il chiodo finché è caldo, per così dire. È così che funziona l'industria del cinema. La Marvel ha fatto tipo 30 film per costruire un universo, con i personaggi che si incrociano tra loro. Noi abbiamo fatto un solo film, finora. Quindi per me è un argomento del tutto irrilevante. Vedremo cosa succederà dopo questo film".

Avatar: La via dell'acqua arriverà al cinema il 14 dicembre. Nel frattempo, date un'occhiata al trailer finale di Avatar La via dell acqua.