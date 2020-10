Avatar, James Cameron impara la lingua dei segni Na'vi nella nuova foto dal set!

Una nuova foto dal set dei sequel di Avatar pubblicata in queste ore mostra il regista e sceneggiatore James Cameron alle prese con il linguaggio dei segni dei Na’vi, che a quanto pare verrà utilizzato nei film in uscita.

L'immagine come al solito è stata pubblicata sul social network Instagram dal produttore Jon Landau, ormai vero e proprio PR della saga: la foto mostra CJ Jones che insegna al regista il nuovo linguaggio dei segni Na'vi, e come al solito potete visionarla in calce all'articolo.

Per i futuri capitoli della saga di Avatar Jones è stato incaricato di creare una nuova forma di comunicazione. Impossibile dire cosa Jones stia dicendo con quel gesto, ma sembra che abbia l'attenzione della troupe e soprattutto del regista, che continua ad immergersi nell'universo di sua creazione in ogni modo possibile.

Nel primo film James Cameron aveva utilizzato la lingua parlata dei Na'vi, creata esplicitamente per la specie nativa di Pandora. Venne sviluppata insieme al professore Paul Frommer, che ha un dottorato in linguistica e venne selezionato dalla produzione appositamente per questo scopo. Inizialmente, la lingua aveva un vocabolario composto 'soltanto' da circa mille parole, ma negli anni trascorsi dall'uscita del film, quel numero è aumentato fino a quasi il triplo. Frommer da allora ha pubblicato un libro sulla grammatica del popolo Na’vi e a quel punto il Na'vi è diventato un linguaggio funzionale.

Resta da vedere quale ruolo avrà la lingua dei segni Na'vi nei sequel, anche se qualcosa ci dice che potrebbe appartenere agli usi e ai costumi delle tribù che abitano gli oceani di Pandora, forse impossibilitati a comunicare verbalmente sott'acqua.

Per altri approfondimenti ecco nuove foto dal set di Avatar 2 e 3, con Sigourney Weaver in apnea e un esercito di umani in battaglia.