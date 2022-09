Avatar, James Cameron entusiasta per la re-release: 'In streaming è come non vederlo'

Di fronte all'arrivo di ben quattro sequel nei prossimi otto anni, di cui il primo solo a dicembre, si poteva pensare alla redistribuzione del primo Avatar in sala come a una semplice trovata pubblicitaria, per ricapitalizzare un vecchio classico. Ma per James Cameron è molto più di questo: ecco la sua dichiarazione.

Avevamo già parlato con James Cameron in vista della redistribuzione del primo Avatar, a partire dal 22 settembre. In questi stessi giorni è anche arrivato un nuovo trailer di Avatar 2 dal D23, dove il corrispondente di CNET Sean Keane ha parlato di una CGI rivoluzionaria, come fu quella del primo film ma con 13 anni di ulteriori avanzamenti dal punto di vista della computer grafica. Scrive infatti: "Le scene di Avatar: The Way of Water mostrate al pubblico di D23 suggeriscono che sarà l'esperienza cinematografica più sbalorditiva dal punto di vista visivo di tutti i tempi”.

Questo aspetto ha direttamente a che fare con una nuova dichiarazione resa pubblica da James Cameron a un’istituzione come il New York Times. Nel corso di un’intervista sui prossimi passi del gigantesco franchise che si prepara a presentare al mondo, Cameron è tornato sulla questione della re-release in atto in questi giorni, affermando: "I fan più giovani non hanno mai avuto l'opportunità di vederlo in un cinema”.

Il regista si riferisce ovviamente a tutti quei fan spuntati dopo il 2009 e che ora potrebbero diventare, potenzialmente, la più grossa fetta di pubblico dei prossimi quattro sequel. Di loro, Cameron ha detto: “Per coloro che hanno visto Avatar in streaming: anche se pensate di aver visto il film, in realtà non l’avete visto. E sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché indipendentemente dallo stupendo lavoro di rimasterizzazione, regge benissimo alla prova del tempo”. Voi tornerete a vederlo? Ditecelo nei commenti!