Avatar, James Cameron ha brutte notizie per i sequel? Forse l'attesa sarà più lunga

Tra tutte le cose che sappiamo su Avatar 3 c'è anche la data d'uscita prenotata dalla Disney, quella del 20 dicembre 2024, con il piano di James Cameron che sarà quello di pubblicare i prossimi episodi della sua grande saga fantascientifica ogni due anni fino al 2028.

Ma nel corso di una recente intervista promozionale per The Way of Water, il primo sequel di Avatar del 2009 attualmente nelle sale di tutto il mondo, l'autore canadese, seppur a mezza bocca, ha lasciato intendere che l'attesa per i prossimi film di Avatar potrebbe essere più lunga del previsto, con un calendario di distribuzione meno serrato del previsto:

"Queste storie esistono, sono già tra noi: sappiamo esattamente cosa stiamo facendo" ha dichiarato l'autore a proposito dei prossimi film della saga. "Sappiamo cosa diventeranno questi film. Dobbiamo solo realizzarli. Quindi, in un mondo ideale, tra due anni uscirà Avatar 3. E poi, forse, 3 anni dopo avremo anche l'uscita del quarto episodio, e poi un paio di anni dopo arriverà anche il quinto. Avremo quel senso di 'mondo persistente', di storia che si evolve, e credo che sia questo che il pubblico vuole oggi. Se gli spettatori sono disposti ad investire, per così dire, in questi personaggi, e in questo mondo, il nostro obiettivo nei prossimi anni è portarli su Pandora con una cadenza regolare, quello è il nostro piano. Questo è il motivo principale per cui c'è stato un gap così ampio tra il primo film e il secondo."

Insomma, dalle parole di James Cameron si evince che Avatar 4 potrebbe non arrivare due anni dopo Avatar 3, come inizialmente previsto, ma tre anni dopo, anche se l'autore in precedenza ha confermato che le riprese del film - attualmente previsto per il 2026 - erano già iniziate. Naturalmente vi terremo informati, dunque rimanete con noi.

