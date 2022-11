Avatar, James Cameron ammette: 'So com'è essere un padre stro**o'

Avatar: La Via dell'Acqua sarà soprattutto un film sul concetto di famiglia: a spiegarcelo è stato in più riprese lo stesso James Cameron, che proprio in queste ore ha anche ammesso di aver guardato non poco alla sua storia personale per affrontare una tematica così delicata nel sequel del kolossal uscito nel 2009.

Mentre un nuovo poster IMAX ci mostra i fondali di Pandora, infatti, il regista di Titanic ci spiega: "Ho pensato: 'Lavorerò un sacco, artisticamente parlando, sulle cose che ho vissuto come padre di cinque figli'. L'idea principale è che la famiglia sia una fortezza. È la nostra più grande debolezza e la nostra forza più grande. Ho pensato: 'Posso scrivere di tutto su questa roba, so bene com'è essere il padre stro**o'".

Cameron prosegue parlando di come abbia praticamente delocalizzato la sua famiglia in Nuova Zelanda durante le riprese del film: "Volevo che i miei figli crescessero in quell'ambiente perché non diventassero snob, come dicono loro, ma ciò che realmente intendono è presuntuosi". Insomma, di famiglia pare proprio che il nostro James ne sappia qualcosa! Sarà riuscito a trasporre le sue esperienze nel film? Lo scopriremo tra un paio di settimane! Pare, intanto, che stiano procedendo spedite le riprese del terzo capitolo di Avatar.