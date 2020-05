Avatar, James Cameron ammette: 'La pandemia ha messo in stallo il sequel'

Se dopo l'ok della Nuova Zelanda James Cameron si prepara a ricominciare le riprese di Avatar 2, il regista ha ammesso che lo stop imposto dalla pandemia e dalla quarantena ha messo a dura prova il progetto. Gli effetti del Covid-19, per dirla con una battuta, sono percepibili quindi anche tra le foreste di Pandora.

James Cameron è stato recentemente intervistato da Empire per il nuovo numero di Celebration of Cinema, e ha spiegato le difficoltà del momento. "Ci sta mettendo a dura prova" ha detto. "Voglio tornare a lavorare ad Avatar, ma in questo momento non ci è permesso ed è tutto sospeso. [...] Stiamo cercando di tornare a girare il prima possibile."

Nonostante questo, il regista di Titanic sembra abbastanza ottimista sulla possibilità di rispettare la tabella di marcia, portando Avatar 2 nelle sale il 17 dicembre 2021 come previsto. "Il lato positivo è che la Nuova Zelanda sembra essere stata molto efficace nel contenimento del virus. [...] Quindi ci sono buone probabilità che le nostre riprese siano rinviate di un paio di mesi, ma possiamo ancora farcela. Quindi è una buona notizia."

La produzione del film, in ogni caso, non si è fermata del tutto, proprio perché buona parte del lavoro consiste in animazioni ed effetti digitali. "Quelli di Weta Digital e di Lightstorm stanno tutti lavorando da casa, per quanto è possibile. Ma il mio lavoro è sul set con le cineprese, quindi posso fare solo un po' di montaggio, non molto altro."

In attesa di ulteriori notizie, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alle nuove foto subacquee dal set di Avatar 2.