Avatar, James Cameron afferma: 'Ho copiato da Madonna'

Ci siamo da poco ripresi dalla visione del nuovissimo trailer di Avatar: La via dell'acqua, proiettato in anteprima al D23 di qualche giorno fa, che James Cameron ci ha appena svelato una curiosità "tecnica" sulla realizzazione sia del primo che del secondo film.

Le arti dialogano tra di loro inevitabilmente e quando non lo fanno almeno si tengono d'occhio a distanza e con attenzione. Lo stesso è stato fatto da Cameron, regista di film iconici come Titanic e Terminator, che ha deciso di prendere spunto per alcune riprese di Avatar dalla musica e dalla regina del pop in assoluto: Madonna.

La "Material Girl" simbolo degli anni '80 si è sempre esibita con un microfono vicino al volto, evitando il più possibile aste e fili ingombranti. Sul set di Avatar si è pensato di fare lo stesso, sostituendo al microfono una telecamera e riuscendo così a seguire gli attori in ogni singolo movimento, centimetro per centimetro. "Sostituiamo il microfono con una videocamera", ha dichiarato il produttore Jon Landau al New York Times. "La videocamera rimane con l'attore mentre catturiamo la performance e, anche se non usiamo l'immagine in sé, la diamo a chi si occupa degli effetti visivi e loro la renderizzano fotogramma per fotogramma, quasi centimetro per centimetro".

Una scelta che ha sicuramente premiato la prima pellicola uscita nel 2009 e che speriamo renda il secondo film sul pianeta Pandora altrettanto entusiasmante e straordinariamente ricercato dal punto di vista degli effetti visivi. L'uscita del film è prevista per il 16 dicembre e nel frattempo Cameron è già in giro per il mondo a promuovere la pellicola. Nei giorni precedenti, infatti, Avatar: la via dell'acqua ha parlato in mandarino ed è pronto a conquistare anche il mercato cinese.