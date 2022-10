Avatar: il nuovo Honest Trailer prende di mira il ritorno al cinema di James Cameron

All'indomani dello straordinario successo ottenuto dall'uscita al cinema della riedizione in 4K, Screen Junkies con la sua celebre rassegna Honest Trailers punta i riflettori sul remaster di Avatar e prende in giro le inquietanti code di cavallo aliene di James Cameron nel film. Il filmato, che trovate dopo il salto, non si risparmia proprio.

Le code di cavallo aliene del film originale Avatar si sono rivelate uno dei maggiori punti di discussione tra il pubblico dopo la sua uscita, con alcuni che si sono fatti beffe delle bizzarre connessioni che creavano tra i Na'vi e tutto il resto del pianeta.

Detto questo, sebbene il film del 2009 abbia suscitato l'ilarità di alcuni, le prime immagini e il primo trailer di Avatar La via dell'acqua hanno offerto scorci di come l'atteso sequel continuerà a sviluppare i Na'vi e le loro biologie uniche, tra cui un membro incinto dei Metkayina, di cui fa parte il personaggio interpretato da Kate Winslet, Ronal. Sebbene il titolo del sequel indichi che il film esplorerà solo la tribù dell'acqua, sarà interessante vedere se Cameron introdurrà altri clan prima di dedicarsi ad altri sequel di Avatar.

Nel primo dei quattro sequel previsti, teso cioè a gettare le basi per una saga che dovrebbe cadenzare le proprie uscite ogni due anni da qui al 2028 – c’è da chiedersi quali saranno i nuovi ritrovati della computer grafica per allora – ritroveremo dunque Jake e Neytiri dieci anni dopo gli eventi del primo film: i due hanno ora messo su famiglia composta anche da due figli. E proprio quella famiglia sarà l'elemento fondamentale di una storia che sembra voler mettere ancora una volta in pericolo non solo i nostri due protagonisti, ma anche Pandora e l'intera razza Na'vi. A fare da sfondo le nuove colonie oceaniche del pianeta, che ci raccontano come l’immaginario creativo di Cameron non possa far altro che espandersi, anche a diversi anni di distanza. Quali le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!

Avatar: La via dell'acqua uscirà nelle sale italiane il 14 dicembre 2022.