Avatar, guardate il nuovo poster per l'uscita in Cina condiviso da James Cameron!

Nei giorni scorsi è stato confermato che Avatar tornerà al cinema in Cina, con la Disney che ha preparato una mossa a sorpresa per spingere il settore delle sale nel proficuo mercato orientale.

Ora, come potete vedere nel post condiviso sulla sua pagina ufficiale del profilo Twitter, il regista e sceneggiatore James Cameron ha mostrato ai fan della saga un nuovo poster ufficiale pensato per celebrare la nuova release, che con molta probabilità gli permetterà di superare il record di maggior incasso di tutti i tempi di Avengers: Endgame.

Attualmente infatti il film dei Marvel Studios diretto dai fratelli Russo occupa la prima posizione con $2,797 miliardi di dollari, ma lo sci-fi del 2009 segue da vicino con $2,790 miliardi: ciò significa che allo spettacolo fantascientifico ambientato su Pandora basterà guadagnare poco meno di $7,4 milioni per reclamare nuovamente la corona, un numero non impossibile considerata la rinnovata affluenza nelle sale cinesi nelle ultime settimane.

All'epoca della sua originale release in Cina, tra l'altro, il film di Cameron era riuscito a stabilire un nuovo record per la più grande apertura di sempre in quel mercato per un giorno feriale, e inaugurò un decennio d'oro per i blockbuster hollywoodiani: solo in Cina Avatar incassò un totale di i $202,6 milioni di dollari, una somma spropositata undici anni fa quando il mercato cinese era ancora il terzo territorio cinematografico più importante, dietro agli USA e al Giappone.

Vi ricordiamo che la Disney ha in programma di pubblicare Avatar 2 a dicembre 2022: per altri approfondimenti, ecco tutto ciò che sappiamo sul personaggio di Kate Winslet.