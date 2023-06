Avatar: Frontiers of Pandora è canonico con i film diretti da James Cameron?

Dato che ci sarà da aspettare più del previsto per i prossimi episodi della saga di James Cameron, dopo la decisione di Disney di rinviare l'uscita di tutti i sequel di Avatar, l'annuncio del videogame Avatar: Frontiers of Pandora da parte di Ubisoft è stato accolto molto positivamente dai fan.

Inoltre, durante il recente evento Ubisoft Forward, a quasi due anni dal suo annuncio originale, Avatar: Frontiers of Pandora è stato confermato come canonico nei confronti della saga cinematografica, anche se ne rimarrà sostanzialmente 'slegato' dando ai giocatori la possibilità di esplorare un'ampia sezione inedita del mondo di Pandora. Intervistato in merito, il creatore di Avatar James Cameron ha dichiarato che Frontiers of Pandora darà vita a "un nuovo angolo" di Pandora, la cosiddetta Frontiera Occidentale, che vanterà nuovi biomi, flora, fauna, personaggi e una storia completamente nuova, anche se l'autore ci ha tenuto a sottolineato che il videogame "coesisterà" con i film Avatar, cosa che appunto rende canonico il nuovo gioco di Ubisoft. Del resto, Massive Entertainment di Ubisoft ha creato l'opera in collaborazione con Disney e la società di produzione di James Cameron, la famosa Lightstorm Entertainment.

Dalle novità diffuse sulla trama, sappiamo inoltre che Avatar: Frontiers of Pandora sarà ambientato circa 15 anni dopo il primo Avatar, il che vuol dire che gli eventi narrati saranno più o meno paralleli con quelli visti in Avatar: The Way of Water, sebbene avranno luogo in una zona geografica totalmente differente del pianeta.

