Avatar, Jon Landau apre a un franchise espansivo come Marvel e Star Wars

A tredici anni di distanza, Avatar: La via dell'acqua riporterà i fan del franchise di James Cameron nel mondo di Pandora. Una nuova avventura è pronta ad iniziare, con i sequel del primo film uscito nel 2009 che amplieranno ulteriormente l'universo creato dal regista di Titanic. Ma il futuro riserverà anche spin-off e show tv?

Come sappiamo, Disney da tempo è avvezza a sfruttare la propria piattaforma streaming, Disney+, per show tv e spin-off di tanti franchise come Marvel, Star Wars e non solo.

Potrebbe essere il caso anche di Avatar? Nel frattempo ripercorrete la storia di Avatar prima di immergervi in La via dell'acqua.



Il produttore Jon Landau ha risposto:"Non vogliamo seguire le tendenze ma vediamo il mondo di Pandora come qualcosa che può espandersi oltre i film. [...] Vogliamo continuare a costruire in quel mondo. Pensiamo che le persone troveranno questi personaggi ambiziosi e ispiratori in contesti diversi. E vogliamo continuare a farlo".



Ecco le parole di James Cameron sulla possibilità di vedere spin-off in futuro:"Il problema è che i personaggi sono fotorealistici in CG e ciò ancora non si adatta ad uno stile televisivo. Forse tra dieci anni, se iniettiamo abbastanza apparecchiature, profonda formazione e intelligenza artificiale nel processo, potrebbe essere possibile collassare dalla sequenza temporale di un anno per provare qualche ripresa, più vicina al real time. Non so se ci arriveremo ma potremmo avvicinarci abbastanza per fare tv, ma non sarà prima di cinque anni, forse dieci. Ma se Avatar diventa un universo, se diventa un mondo persistente per le persone e il desiderio c'è, si. Potrebbe accadere".

Nel frattempo un contrattempo ha fermato James Cameron per l'anteprima di Los Angeles di Avatar: La via dell'acqua.