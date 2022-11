Avatar, la Fox voleva accorciare il film! James Cameron: 'Fanculo, fuori dal mio ufficio!'

Con l'uscita del final trailer di Avatar La via dell acqua, sono iniziate anche le interviste promozionali di rito che accompagneranno gli spettatori fino alla data d'uscita del film e anche oltre.

In una di queste, James Cameron ha discusso la lunghezza del primo Avatar uscito nel 2009 - in relazione alla lunghezza di Avatar La via dell acqua, che secondo i report dovrebbe vantare un minutaggio di 3 ore e 12 minuti - ricordando un episodio avvenuto poche settimane prima che il film originale uscisse nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, distribuito dalla 20th Century Fox. Parlando cona GQ, infatti, l'autore canadese ha ricordato che un dirigente Fox gli intimò di accorciare la durata di Avatar, che si attestava a 162 minuti - la stessa durata con cui poi il film uscì al cinema, perché Cameron si rifiutò categoricamente di accontentarlo.

Il dirigente, che Cameron ha protetto con l'anonimato "perché sto per ricoprirlo di insulti", chiese che il film uscisse al cinema con una durata più breve. "Quel giorno dissi una cosa che non avevo mai detto a nessun altro da quando faccio questo lavoro", ha ricordato James Cameron, citando poi la sua dichiarazione dell'epoca: "Ciò che dissi fu: 'Penso che questo film farà una valanga di fottuti soldi. E quando lo farà, sarà troppo tardi per te e non potrai fare marcia indietro e dire che ti è sempre piaciuto. Il momento di fartelo piacere è adesso. Non ti sto obbligando a farmi i complimenti se non credi nel film che ho fatto, ma sappi solo che quando in futuro sarai davanti alla stampa e ne parlerai come di un capolavoro, io ricorderò la tua vera opinione. Non dovrai mai azzardarti a dire: 'Guardate che film che ABBIAMO fatto'. Non potrai tornare da me e complimentarti, perché non lo accetterò.' E a quel punto, quel particolare dirigente dello studio è uscito di scena: e gli ho detto di andarsene a fanculo fuori dal mio ufficio, cazzo. Ed è lì che è rimasto."

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre nei cinema italiani.