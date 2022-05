Avatar: La Via dell'Acqua, ecco lo spettacolare teaser del film di James Cameron!

A più di un decennio di distanza sta accadendo davvero: Avatar: La Via dell'Acqua è ormai un film pronto all'uscita in sala (prevista, ricordiamo, per il prossimo dicembre), come ci ricorda questo primo, spettacolare teaser trailer rilasciato nei cinema di tutto il mondo nei giorni scorsi e ora finalmente disponibile online.

Mentre Zoe Saldana annuncia trionfante l'arrivo di Avatar: La Via dell'Acqua, dunque, il sequel targato James Cameron del film che nel 2009 rivoluzionò il mondo del cinema si presenta come un nuovo capitolo palesemente intenzionato a ripercorrere le orme del suo predecessore, alzando ulteriormente l'asticella per quanto riguarda gli obbiettivi da raggiungere in fatto di spettacolarità e world building.

In Avatar: La Via dell'Acqua ritroveremo dunque Jake e Neytiri dieci anni dopo gli eventi del primo film: i due hanno ora una famiglia composta anche da due figli, e proprio quella famiglia sarà l'elemento fondamentale di una storia che sembra voler mettere ancora una volta in pericolo non solo i nostri due protagonisti, ma anche Pandora e l'intera razza Na'vi.

Le parole, però, in questo caso sono superflue: il resto lasciamo che siate voi a giudicarlo, godendovi questo primo minuto di immagini decisamente promettenti! Recentemente, intanto, Zoe Saldana ha parlato delle differenze tra Neytiri e Gamora in termini di recitazione.