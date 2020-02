Avatar, il film originale vinse i premi negli effetti speciali per una sola inquadratura

Sebbene , l'epico film di fantascienza del regista James Cameron uscito nel 2009, sia pieno di azione e scene spettacolari, è stata una semplice inquadratura di Neytiri (Zoe Saldana) che si abbevera da una foglia che ha fatto ricevere all'opera i suoi premi VFX.

"Guardandola di sfuggita non è il tipo di inquadratura che penseresti possa spiccare in un film del genere", ha ammesso Joe Letteri, supervisore senior degli effetti visivi del film, in una recente intervista. "Ma ci siamo resi conto che riusciva a catturare lo spirito del film, mostrando come questi personaggi comprendono e vivono nel loro ambiente."

La scena fu creata da James Cameron, Saldana e Sam Worthington durante un sopralluogo alle Hawaii (location scelta per avere la sensazione di trovarsi in una foresta simile a quella del pianeta Pandora) avvenuto prima che la troupe si spostasse sui set in studio. Ricorda Letteri: "Questo scatto è stato qualcosa che Jim ha messo in scena con Zoe alle Hawaii, trovando una grande foglia e chiedendole di bere da essa, in modo che lei memorizzasse avesse davvero in testa."

Ovviamente non c'era nessuna foglia vera quando la scena è stata ricreata sul set: Saldana indossava la sua tuta da motion capture mentre qualcuno le versava dell'acqua direttamente in bocca. Letteri afferma che la più grande sfida è stata quella di perfezionare lo scorrere del liquido da una pianta CG a una figura CG, soprattutto dal momento che replicare un atto umano così naturale sarebbe stato cruciale per la riuscita della scena. "Per me, questi tipi di momenti sono davvero emblematici di ciò che cerchiamo di ottenere con i personaggi, le performance e l'impostazione di questo mondo, qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Tutti capiscono il gesto del dissetarsi, quindi più quei momenti appaiono reali, più il pubblico sentirà reale il personaggio che li compie, e più lo sente reale, già ci si affeziona."

Ricordiamo che i sequel di Avatar arriveranno a dicembre 2021, 2023, 2025 e 2027. Per altri approfondimenti, guardate i primi concept art ufficiali di Avatar 2, la cui uscita è attualmente fissata per il 17 dicembre del prossimo anno.